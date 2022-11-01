Исследование: в Краснодаре терапевт может получать до 190 тыс. рублей в месяц

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В целом по России оплата труда врачей частных клиник выросла на 9%. В Краснодаре средняя зарплата у таких специалистов составляет 77 тыс. рублей.

Врач-терапевт с высшим медицинским образованием, ординатурой или интернатурой и действующим сертификатом специалиста в кубанской столице может получать от 38 до 50 тыс. рублей. Соискателям со стажем от одного года, опытом работы в коммерческих клиниках и знанием медицинской информационной системы обещают от 50 до 65 тыс. рублей.

Кандидатам с сертификатом о прохождении обучения по COVID-19, стажем от трех лет и опытом работы в коммерческих клиниках готовы платить от 65 до 90 тыс. рублей. Заработок от 90 до 190 тыс. рублей обещают в частных медучреждениях Краснодара соискателям со стажем от пяти лет и опытом работы в коммерческих клиниках.

Среднестатистический кандидат на должность врача-терапевта в кубанской столице — это женщина в возрасте 36 лет, имеющая высшее образование. Более половины специалистов на момент размещения резюме не имели работы и 30% не готовы к переезду, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

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