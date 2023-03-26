Исследование: в Краснодаре бороду и усы чаще носят бармены, дизайнеры и повара

Аналитики российского сервиса по поиску работы провели опрос и выяснили, представители каких профессий в столице Краснодарского края чаще всего носят бороду и усы.

Оказалось, что 7 из 10 мужчин в Краснодаре всегда гладко выбриты. Усы и бороду носит каждый пятый краснодарец (19%). Только усы украшают 3% опрошенных, только борода — 8%.

Гладко выбритых мужчин больше всего среди охранников и (89% и 84% соответственно). Только усы чаще других носят рабочие, гендиректора и инженеры (по 6%), а также охранники (6%), водители и юристы (по 3%). Только бороду чаще всего носят бармены и юристы (по 16%), рабочие (9%), повара, логисты и официанты (по 5%). Среди барменов усы и бороду носит почти каждый третий (35%), среди поваров и дизайнеров обладателей усов и бороды оказалось по 29%.

По данным исследования, чаще всего девушек привлекают гладко выбритые мужчины: в этом признались 35% опрошенных. Каждая пятая (22%) симпатизирует мужчинам с небольшой щетиной, 10% — мужчинам с бородой и усами. Лишь по 5% сообщили, что им нравятся только усы или только борода.

Обладатели усов и бороды чаще всего нравятся девушкам в возрасте до 34 лет (16%). Небольшая небритость нравится женщинам в возрасте от 35 до 44 лет (20%). Обладатели усов чаще всего нравятся женщинам старше 45 лет (6%), сообщает пресс-служба SuperJob.

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