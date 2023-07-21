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Исследование: почти половине жителей Краснодара снится работа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/issledovanie-pochti-polovine-zhitelej-krasnodara-snitsya-rabota
Исследование: почти половине жителей Краснодара снится работа
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сервис по поиску работы выяснил, что сны о работе видят более 40% краснодарцев.

Видят работу во сне чаще женщины — 47%, чем мужчины — 36%. Опрошенных младше 34 лет чаще видят такие сны —48%, чем старшее поколение — 33%. Как выяснилось, доход человека влияет на то, приснится ли ему работа или нет. Так, людям с доходом до 50 тыс. рублей чаще снится работа — 45%, чем респондентам с зарплатой свыше 80 тыс. рублей — 35%.

Зачастую сны о работе беспокоят менеджеров по работе с клиентами — 49%, учителей — 45%, а также менеджеров по продажам — 44%.  Реже остальных видят сны о работе сисадмины — 17% и дизайнеры — 20%, сообщает пресс-служба SuperJob.

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