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Исследование: пляжный отдых стал самым востребованным видом туризма в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/issledovanie-plyazhnyj-otdyh-stal-samym-vostrebovannym-vidom-turizma-v-rossii
Исследование: пляжный отдых стал самым востребованным видом туризма в России
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

За последние десять лет граждане России стали в два раза больше интересоваться экскурсиями, а запрос на активные виды отдыха снизился с 32% до 27%.

Предпочтение пляжному отдыху отдали 51% россиян, на втором месте отпуск на даче — 44%, а на третьем — домашний досуг или экскурсионные поездки — 42%.

Экскурсионный туризм, который впервые за десять лет вошел в топ предпочтений, выбирают, как правило, работающие женщины с высшим образованием и небольшим доходом. Предпочитают активный отдых 27% граждан, санитарно-курортное лечение выбрали 23%, а отдых в пансионате — 19%.

«В ближайшие годы экскурсионный отдых будет географически локализован преимущественно в регионах нашей страны, каждый из которых, безусловно, имеет десятки культурных, исторических и природных достопримечательностей», — пояснил заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

Также он отметил, что тренд на впечатления допускает перспективные возможности для развития туристических зон России, потому бизнесу надо работать в этом направлении, сообщает «Life».

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