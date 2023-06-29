Кубань и Таиланд — места, где дольше всего отдыхают самостоятельные туристы

Согласно исследованию, основанном на данных о бронировании отелей с января по июнь в наиболее популярных российских и зарубежных направлениях, для долгого отпуска самостоятельные туристы чаще всего выбирают Краснодарский край и Таиланд.

Отмечается, что в РФ туристы обычно жили в одной гостинице два-три дня, а за границей — около недели.

Среди российских направлений лидером стала Анапа. Там средняя продолжительность проживания в отеле составила 2,80 дня. На второй строчке — Эсто-Садок. Там туристы задерживались в отелях примерно 2,77 дня. Третье место с результатом 2,59 дня получила Красная Поляна.

Также в первой пятерке Калининград, Сочи и Геленджик, где отдыхающие останавливались на 2,5 дня. По два дня туристы проводили в Зеленоградске, Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Астрахани.

Из заграничных направлений самыми популярными местами для долгого отпуска стали курорты острова Пхукет. В среднем туристы проводили там около недели, в Паттайе — 6,3 дня. Третья строчка у Мехико — почти шесть дней. В топ-5 зарубежных направлений также вошли Сеул, Хургада и Аланья. Там гости останавливались на срок 4,5 до 5,5 дня, сообщает «РИА Новости».

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