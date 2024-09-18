Испытания третьего энергоблока ТЭС «Ударная» провели в Крымском районе

Принадлежащая Ростеху компания «Технопромэкспорт» выполнила комплексные испытания генерирующего оборудования третьего энергоблока ТЭС «Ударная».

Оборудование энергоблока прошло комплексные испытания и отработало 72 часа на максимальной нагрузке. В состав энергоблока впервые включили отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М производства «Объединенной двигателестроительной корпорации». Во время тестового запуска третий энергоблок поставлял электроэнергию в Единую энергосистему страны, все заявленные технические характеристики были подтверждены.

Пол словам первого заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимира Артякова, запуск третьего энергоблока ТЭС «Ударная» стал важнейшим шагом в решении задачи достижения технологического суверенитета и энергетической безопасности России.

«Задействованная на ТЭС газовая турбина ГТД-110М создана на замену импортным агрегатам и является долгожданным генерирующим оборудованием для отечественной энергетики», — добавил Владимир Артяков.

ТЭС «Ударная» на сегодняшний день является самой технически совершенной парогазовой тепловой электростанцией в стране. Она позволит обеспечить электроэнергией сектор ЖКХ и промышленные предприятия Кубани, а также повысит надежность энергосистемы в период максимума нагрузок.

Первый энергоблок ТЭС «Ударная» мощностью 230 МВт ввели в работу в марте этого года, в апреле запустили второй энергоблок с аналогичной мощностью. После запуска третьего энергоблока мощность станции увеличилась до 560 МВт. В разработке находится проект дальнейшего расширения мощностей ТЭС «Ударная», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ТЭС «Ударная» находится между Анапой и Новороссийском. Первый этап строительства ТЭС «Ударная» стартовал на территории Киевского сельского поселения в 18 км от Крымска. Изначально на ТЭС «Ударная» предполагалось использовать две парогазовые установки мощностью 25 МВт. Однако позднее было принято решение о замене оборудования в пользу ГТД-110М. Второй энергоблок ТЭС «Ударная» 1 апреля ввели в эксплуатацию в Краснодарском крае.