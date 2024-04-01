Второй энергоблок ТЭС «Ударная» ввели в эксплуатацию в Краснодарском крае

О введении 1 апреля в работу второго блока «Ударной» ТЭС мощностью 228 МВт сообщил Системный оператор Единой энергетической системы.

Электростанцию из трех энергоблоков общей мощностью более 550 МВт строят для покрытия дефицита электроэнергии и мощности на юге России. Проект реализуют филиалы Системного оператора ОДУ Юга и Кубанское РДУ совместно с подразделением ГК «Ростех» — компанией «ВО Технопромэкспорт».

«Запуск второго энергоблока ТЭС «Ударная» станет очередным шагом в решении проблемы энергодефицита на Юге России. Хочу подчеркнуть, что проект реализуется с применением инновационных технологических решений в условиях жесточайших санкций. Сейчас все наши усилия сосредоточены на запуске третьего энергоблока», — рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

После ввода энергообъекта снизится нагрузка на сети Центрального и Юго-Западного энергорайонов Кубанской энергосистемы, а также повысится надежность электроснабжения во время пиковых нагрузок, сообщает Системный оператор ЕЭС в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ТЭС «Ударная» будет находиться между Анапой и Новороссийском. Первый этап строительства ТЭС «Ударная» находится на территории Киевского сельского поселения в 18 км от Крымска. На первом этапе в эксплуатацию планировали ввести две газотурбинные установки мощностью по 25 МВт со вспомогательными сооружениями, которые работают на природном газе. Планируют построить объекты газового хозяйства, здание электротехнических устройств и релейного щита. Затем открытую установку трансформаторов ГТЭС 25 ПА, очистные сооружения и насосную станцию пожаротушения. К месту строительства организуют подъезд от автодороги Киевское — хутор Ленинский. Инициатором строительства теплоэлектростанции возле села Ударного выступило Минэнерго РФ в 2015 году. Соглашение о строительстве ТЭС «Ударная» власти Кубани и компания «Технопромэкспорт» подписали в 2019 году.

Изначально на ТЭС «Ударная» предполагалось использовать две парогазовые установки мощностью 25 МВт. Однако позднее было принято решение о замене оборудования в пользу ГТД-110М.