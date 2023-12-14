Использовать стандартную упаковку могут обязать производителей продуктов в РФ

Минпромторг рассмотрит поправки в техрегламент «О безопасности пищевой продукции», которые предусматривают запрет на использование упаковки уменьшенного объема.

Речь идет о том, чтобы обязать производителей молока, сахара, подсолнечного масла и других социально значимых продуктов использовать стандартные упаковки весом в 200 г, 500 г или объемом 1 л, 2 л и так далее. Таким образом, если поправки будут приняты, производителям запретят выпускать упаковки объемом по 900 г, 900 мл или по 9 яиц.

По мнению замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, изменения нужны для того, чтобы перестать вводить в заблуждение потребителей, это серьезный шаг к наведению порядка в фасовке.

Чиновник пояснил, что уменьшение производителями массы и количества товара без снижения цены на него называют шринкфляцией. Такой метод помогает изготовителям уменьшить свои издержки, однако все это делается за счет злоупотребления доверием потребителя, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 октября в «ГОСТ 8.579-2019» внесли изменения, касающиеся ограничения на фасовку товаров, которая вводит в заблуждение покупателей. Прокуратура во время проверки установила, что что производители фасованных продуктов питания часто сокращают вес или объем товара, не снижая при этом его отпускную цену. Изменения в ГОСТ обязали производителей продовольственных товаров первой необходимости, среди которых гречка, рис, сахар, мука, соль, пшено, вермишель, черный чай, подсолнечное и сливочное масла применять фиксированные значения при фасовке своих продуктов.