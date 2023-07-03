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Использовать арестованный транспорт для нужд армии предложили в Госдуме РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ispolzovat-arestovannyj-transport-dlya-nuzhd-armii-predlozhili-v-gosdume-rf
Использовать арестованный транспорт для нужд армии предложили в Госдуме РФ
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Изъятый в рамках уголовных дел и стоящий на штрафстоянках более года транспорт предлагают использовать для нужд ВС РФ и армии.

С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, такие автомобили должны подлежать возможности использования. Также он добавил, что такая норма должна быть урегулирована законодательством на федеральном уровне.

Кроме того, необходимо проработать вопрос передачи конфискованных самосвалов и экскаваторов с карьеров, сообщает РИА «Новости».

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