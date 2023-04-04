Исполняющим обязанности ректора КубГТУ назначили Игоря Лагерева

Об этом сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства науки и высшего образования РФ.

Игорь Лагерев является выпускником Брянского государственный технического университета 2009 года. Также в БГТУ он получил дополнительное к высшему образование. Окончил в магистратуру Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского. В 2017 году получил ученую степень доктора технических наук и ученое звание доцента. Лагерев является автором 290 научных трудов, 22 патентов и 36 программ для компьютеров.

Ранее он занимал должность доцента кафедры «Динамика и прочность машин» в БГТУ. С 2013 года занимал различные руководящие должности в БГУ имени академика И. Г. Петровского. До назначения на пост и. о. ректора КубГТУ был проректором по инновационной деятельности и цифровому развитию, сообщает Минобрнауки РФ в Telegram.

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