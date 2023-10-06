Исполняющим обязанности мэра Туапсе стал Артем Береснев

Предыдущий глава города Сергей Бондаренко ушел в отставку по собственному желанию 5 октября.

Исполнять обязанности мэра Туапсе в ближайшие месяцы будет Артем Береснев. В последнее время он был заместителем главы города, курируя на своем посту экономические вопросы.

В мэрии Туапсе объявили конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Он состоится 8 декабря.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать необходимые документы в кабинет № 48 на улице Победы, 17 с 20 октября по 20 ноября в рабочие дни с 9:00 до 17:30 (с 12:30 до 13:30 перерыв), сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

С условиями конкурса по отбору кандидатов на должность главы города можно ознакомиться на сайте.

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