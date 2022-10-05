Исполняющим обязанности директора нацпарка Сочи назначили экс-главу «Заповедного Крыма»
И. о. директора Сочинского национального парка с 5 октября стал Андрей Бородин. Соответствующий приказ опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Ранее эту должность занимал Михаил Лапин. Он покинул пост летом текущего года по собственному желанию.
Андрей Бородин родился в Сочи. В 2009 году окончил Московский государственный университет леса по специальности «Экономика и управление на предприятии лесного хозяйства и лесной промышленности». Он начал работу с должности участкового госинспектора Кавказского биосферного заповедника.
Позднее в разные годы Бородин руководил заповедником «Кедровая падь», нацпарком «Земля леопарда» Приморского края, государственным природным заповедником «Корякский», природным парком «Вулканы Камчатки». Кроме того, он возглавлял объединенную дирекцию «Заповедного Крыма» в Ялте, сообщает пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк».
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