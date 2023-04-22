Испания намерена передать Украине шесть танков Leopard

Мадрид уже «в ближайшие дни» передаст Украине шесть танков Leopard 2A4. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес газетам немецкой медиагруппы Funke.

Глава МИД Испании заявил, что страна будет поддерживать Украину «столь долго, сколько ей будет необходимо».

По словам Альбареса, шесть танков Leopard 2A4 передадут в ближайшее время, а затем — будут еще четыре, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые будут доставлять на Украину вооружение, станут законной военной целью для России.

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На фоне иностранных заявлений о поставках Украине «Леопардов» и «Челенджеров», сравниваем характеристики российских и западных танков.