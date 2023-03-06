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Эксперт из США: Украина не сможет эффективно использовать танки Challenger 2

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-iz-ssha-ukraina-ne-smozhet-effektivno-ispolzovat-tanki-challenger-2
Эксперт из США: Украина не сможет эффективно использовать танки Challenger 2

У британских танков много недостатков, поэтому они не смогут существенно помочь ВСУ. Об этом 5 марта сообщил американский журнал Military Watch.

Первые поставки танков Challenger 2 ожидаются в середине апреля, однако его пригодность находится под сомнением.

«Недостатки этого танка могут свести его реальную пользу на поле боя к минимуму — особенно если вспомнить, с какой помпой обставлялось решение об его поставке и как его ждут на передовой», — говорится в статье.

По информации журнала, одна из проблем британских танков — использование нарезного орудия. Из-за этого снижается мощность и точность боеприпасов, а также ограничивается совместимость со снарядами западных боевых машин, в том числе Leopard 2. В связи с этим бронетехника может быстро прийти в негодность во время боя.

«Что же касается защиты, несмотря на прекрасно бронированную башню, корпус Challenger 2 представляет собой простую стальную броню без композитов или динамической защиты. Это плохо сочетается с отсутствием вышибных панелей или взрывостойких люков для боеприпасов: получается, что одно-единственное попадание может привести к катастрофической детонации», — отметили авторы статьи.

Также эксперты отмечают, что танки не обладают осколочно-фугасными снарядами, которые применяются против пехоты. Кроме того, техника оснащена устаревшими тепловизорами и тяжела в обслуживании, сообщает РИА «Новости».

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