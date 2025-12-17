Искусанному хаски мальчику из Сочи в январе предстоит новая операция

Девятилетний Валентин Королев, которого покусали хаски в феврале 2025 года, готовится к новой операции. Вместе с отцом он отправится в Москву после Нового года. Всю комплексную медицинскую помощь в РДКБ ребенок получает в полном объеме по полису ОМС.

Учительница и классный руководитель мальчика Наталья Карманова рассказала, как всей школой ждали возвращения Валентина.

«Мы на протяжении всего этого времени, когда Валентин отсутствовал в классе, присылали ему видео от нас. Всегда ребята отправляли приветы, мы записывали. Все были на связи. Конечно, ребята обрадовались его приходу», — делится педагог Наталья Карманова.

Все учителя отмечают любознательность девятилетнего Валентина. Он ходит в студию рисования и скромно рассказывает о своих хороших навыках в языках. Домой со школы мальчика забирает мама. Почти без перерыва на отдых он сразу же начинает заниматься с учителем онлайн.

Валентин ценит каждую минуту и уже заглядывает в будущее своей профессии. Пока остановился на специалисте IT-сферы, детском враче и журналисте.

Мальчик сейчас ходит в защитной маске с дыхательной трубкой. Врачи планируют снять ее после того, как восстановят верхнюю губу. Впереди у ребенка не одна операция. В Москве отец с сыном будут снова после Нового года.

«Будет у нас подготовка к новым операциям по восстановлению верхней губы и коррекции носа. Уже пойдут такие операции, как быт. Они бесспорно сложные. Еще предстоит серьезный этап. Мы готовы», — рассказывает отец Валентин Королев.

На операцию по восстановлению верхней губы и коррекции носа старший Валентин с сыном отправятся 13 января. Учиться в онлайн-формате ребенок продолжит уже в столице.

