Искавшего закладку с наркотиком мужчину задержали в Усть-Лабинске

Накануне вечером сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину, который что-то искал в клумбе возле частного дома на улице Демьяна Бедного.

Он достал оттуда сверток, но, когда увидел правоохранителей, выбросил его обратно в клумбу. Росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался 40-летний житель Кореновска.

На месте обнаружили сверток в изоленте, в котором находилось 1,2 гр. N-метилэфедрина. Мужчина признался, что пришел к клумбе, чтобы забрать «закладку» с наркотиком для личного пользования. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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