Происшествия
Иск Олега Дерипаски к компании Google по подсудности передали в Москву
Олег Дерипаска. Фото Wikimedia Commons/World Economic Forum - Michael Wuertenberg

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменила решение Усть-Лабинского районного суда, ранее частично удовлетворившего исковые требования Олега Дерипаски к компании Google LLC и Марии Певчих* о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Апелляционный суд рассмотрел гражданское дело по частной жалобе представителя Google LLC и подтвердил нарушение правил подсудности, поскольку ни один из ответчиков не находится на территории Краснодарского края. 

Решение районного суда отменили и направили гражданское дело в Зеленоградский районный суд Москвы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. 

*Внесена в реестр иностранных агентов Министерством юстиции Российской Федерации.

Читайте также: cуд удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к СМИ-иноагенту.

