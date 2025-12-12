Иск Олега Дерипаски к компании Google по подсудности передали в Москву

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменила решение Усть-Лабинского районного суда, ранее частично удовлетворившего исковые требования Олега Дерипаски к компании Google LLC и Марии Певчих* о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Апелляционный суд рассмотрел гражданское дело по частной жалобе представителя Google LLC и подтвердил нарушение правил подсудности, поскольку ни один из ответчиков не находится на территории Краснодарского края.

Решение районного суда отменили и направили гражданское дело в Зеленоградский районный суд Москвы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

*Внесена в реестр иностранных агентов Министерством юстиции Российской Федерации.

Читайте также: cуд удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к СМИ-иноагенту.

Подпишись, здесь всегда интересно.