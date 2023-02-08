Иск на 35 млн рублей: изуродованная хирургами модель из Сочи 2 марта выступит в суде

Модель Юлия Тарасевич из Сочи лишилась мимики после операции в декабре 2020 года. Модель подала гражданский иск к двум частным клиникам на 35 млн рублей.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что вред здоровью девушки вызвали технические ошибки, допущенными при операции, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» представитель Юлии Тарасевич, юрист Николай Чернышук. Установить степень тяжести нанесенного вреда предстоит суду.

«Определение степени тяжести вреда при повреждении лица является единственным исключительным случаем, в котором судебно-медицинский эксперт не устанавливает степень тяжести вреда здоровью. Не имеет права. Эту степень тяжести устанавливает суд. Судебно-медицинская экспертиза в этом случае устанавливает только неизгладимость повреждений. То есть то, что исправить уже невозможно. Эксперты установили, что неизгладимость повреждений у Юлии присутствует. Основное будет устанавливать суд», — сказал Чернышук.

Он сообщил, что заседание по гражданскому иску пройдет 2 марта в Краснодаре.

«На нем суд рассмотрит результаты экспертизы. Также для дачи показаний вызвали эксперты по этому делу, и будет присутствовать адвокат хирурга Омара Халеда. Будет ли на суде он сам — неизвестно. Юлия планирует прийти и давать показания», — сообщил Николай Чернышук.

На вопрос, насколько велики шансы получить компенсацию в 35 млн рублей от клиник, правозащитник отметил, что случай беспрецедентный.

«Сумма в 35 млн рублей была заявлена к двум клиникам. К краснодарской, где провели операцию, и к сочинской, куда Юлия обратилась после к доктору Комарову. Таким образом у нас два требования к двум клиникам по компенсации морального вреда Юлии и ее мужу», — объяснил юрист.

По словам правозащитника, сама Юлия Тарасевич немного устала от расследований и судов. Ей постоянно приходится приезжать из Сочи в Краснодар.

Говоря о расследовании уголовного дела, Чернышук предположил, что дело может быть прекращено в отношении Омара Халеда из-за истечения срока давности.

«По моему мнению, скорее всего ответственность за операцию может понести Комаров. Потому что в суде адвокат неоднократно сообщал, что Халед сам не делал операцию. Сам Комаров, как и представители сочинской клиники, не ходят на судебные заседания. Посмотрим на решение суда, но основная ответственность, по моему мнению, лежит на клинике. Юлия приехала тогда на операцию к Халеду. И сейчас уже известно, что у него это не первый случай. И смерти были, и тяжкий вред здоровью. Это доказанные случаи. У него такой след достаточно яркий в пластической хирургии. Сложно сказать, в чем причина. Может быть он просто делает слишком много операций, либо же у него есть сложности с навыками», — сказал правозащитник.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», модель лишилась мимики после пластической операции в 2020 году в краснодарской клинике. Из-за неудачного хирургического вмешательства у девушки перестала работать половина мышц лица, а также произошла сильнейшая скелетизация. В правом веке началось сильное заражение. По словам пострадавшей, врачи свою ошибку так и не признали. В конце января модель потребовала взыскать в качестве компенсации морального вреда с двух частных клиник 35 млн рублей.