Иск экс-футболиста Бугаева к МВД Кубани передали в суд в Краснодаре

Иск Алексея Бугаева к ГУ МВД по Краснодарскому краю о компенсации морального вреда поступил в Первомайский районный суд Краснодара

В своих исковых требованиях Бугаев сообщает, что 3 ноября полицейские выложили в публичный доступ видеозапись, содержащую «сфальсифицированные недостоверные сведения о нахождении при нем наркотических средств и выставляющая его как лицо, совершившее преступление». Экс-футболист заявляет, что видео искажает события и порочит его достоинство и репутацию.

Так как он находился в психотравмирующей ситуации, его социальные связи разрушены, а репутация уничтожена, Бугаев считает, что ему причинили моральный вред и требует компенсации.

Компенсацию он оценивает в 5 млн рублей. Эти деньги, а также оплату госпошлины в размере 300 рублей он требует взыскать с Министерства финансов РФ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время заявление зарегистрировано, материалы дела переданы судье, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на экс-футболиста Алексея Бугаева в Краснодаре завели уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В конце ноября находящийся под арестом Бугаев подал гражданский к ГУ МВД по Краснодарскому краю из-за распространения видео, на котором у него при личном осмотре находят наркотики.