Исчезнувшую тюльку обнаружили в озере Абрау

Уникальная абрауская тюлька, рыба-эндемик озера Абрау считалась вымершей с 2008 года из-за появления новых рыб в озере, в том числе судака.

Учены в ходе исследования выловили несколько экземпляров тюльки. ДНК тест подтвердил, что рыбы принадлежат к виду Clupeonella abrau. Кроме того, специалисты установили, что вид способен размножаться в таких условиях, пишет «Наша газета Новороссийск».

Абрауская тюлька или сарделька — небольшая рыба длиной не более 10 см и массой до 10 г. Впервые ее обнаружили в озере в 1930 году, а в середине 90-х ее количество стало уменьшаться из-за выпущенных хищников. Кроме того, негативно отобразился и забор воды, из-за которого снизился ее уровень.

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