Иркутская авиакомпания запустит прямые рейсы из Сочи в Аланью с 12 декабря

Прямое авиасообщение между воздушной гаванью Сочи и аэропортом Газипаша-Аланья откроет компания «ИрАэро». Ранее добраться до турецкого курорта можно было только с пересадкой в Стамбуле.

Авиарейсы будут осуществляться на российских лайнерах SSJ 100 с 12 декабря до конца зимнего расписания. Регулярность полетов — раз в неделю по пятницам. Продолжительность перелета между городами не превысит двух часов.

Согласно расписанию, вылеты из Сочи запланировали на 20:30 с посадкой в Алании в 22:30 по турецкому времени. Обратный рейс вылетает из Турции в 23:30 с прибытием в Сочи в 1:30.

Пассажиры могут приобрести билеты без включенного багажа по цене от 7 тыс. 670 рублей в одну стороны. При необходимости перевозки чемодана весом до 20 кг стоимость такой поездки увеличится до 10 тыс. 630 рублей, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России в Telegram.

Читайте также: авиакомпания Smartavia возобновила полеты из Краснодара в Санкт-Петербург. Перевозку пассажиров осуществляют авиалайнеры «Боинг 737-800» в монокомпоновке. В каждом самолете — 189 мест эконом-класса.

Подпишись, здесь всегда интересно.