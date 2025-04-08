«Инвестстрой» Галицкого завершил 2024 год с убытком в 997 млн рублей

Компания «Инвестстрой» кубанского бизнесмена Сергея Галицкого завершила прошлый год с убытком в 997 млн рублей. Годом ранее предприятие получило прибыль в 3,4 млрд рублей.

При этом за год выручка компании увеличилась на 0,8% — с 709,9 млрд рублей до 715,3 млрд рублей. Основную часть доходов составили продажи ценных бумаг — 714,7 млрд рублей. Поступления от операционной аренды достигли 258 млн рублей, а выручка от реализации товаров и услуг собственного производства — 422,8 млн рублей.

Себестоимость продаж также выросла на 0,8% за год — с 713,2 млрд до 719 млрд рублей. Из этой суммы 714 млрд рублей пришлось на расходы по реализации ценных бумаг, а 4,9 млрд рублей — на затраты по операционной аренде и продаже товаров и услуг собственного производства

В отчетных документах отмечается влияние на деятельность компании геополитической обстановки, санкций в отношении России и ответных мер государства на внешнее давление.

По итогам 2024 года «Инвестстрой» не имеет просроченных обязательств. Также в прошлом году деятельность компании не приостанавливалась, сообщает РБК.

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