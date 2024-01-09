Инвестстратег Бахтин оценил, каким будет курс рубля до конца января

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предположил, что рубль сохранит свою волатильность в первую неделю торгов после новогодних праздников. Курс российской валюты останется в пределах 92,5 рублей за доллар.

Бахтин отметил, что активность на рынке начнет возрастать после выходных, что приведет к колебаниям курса валюты из-за влияния различных импульсов. Он также добавил, что основным краткосрочным фактором, влияющим на российскую валюту, является относительно низкая ликвидность.

В начале года укреплению рубля поможет жесткая денежно-кредитная политика и активные продажи валюты со стороны Центробанка. Однако сокращение выручки от нефти, вызванное снижением спроса и падением цен, могут этому помешать.

Бахтин предположил, что к концу января курс российской валюты установится на уровне 90 рублей за доллар. Однако стратег предупредил о возможном влиянии на валютный рынок внезапных геополитических событий или решений, принимаемых Центробанком, сообщает телеканал «360» со ссылкой на агентство «Прайм».

Читайте также: ключевую ставку в России увеличили до 16%.