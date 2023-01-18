Инвестора строительства первого казино в игорной зоне на Кубани заочно арестовали по делу о растрате
Происшествия
18.01.2023 09:12
Бизнесмен Рашид Таймасов, компания которого построила первое казино в игорной зоне Краснодарского края, объявлен в международный розыск. Его подозревают в растрате в особо крупном размере.
Бизнесмена заочно арестовали в Москве. Об этом стало известно 17 января.
«В отношении Таймасова избран арест на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ. Он объявлен в международный розыск», — цитирует сообщение пресс-службы Мещанского суда Москвы ТАСС.
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