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Инвестора строительства первого казино в игорной зоне на Кубани заочно арестовали по делу о растрате

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/investora-stroitelstva-pervogo-kazino-v-igornoj-zone-na-kubani-zaochno-arestovali-po-delu-o-rastrate
Инвестора строительства первого казино в игорной зоне на Кубани заочно арестовали по делу о растрате
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Бизнесмен Рашид Таймасов, компания которого построила первое казино в игорной зоне Краснодарского края, объявлен в международный розыск. Его подозревают в растрате в особо крупном размере.

Бизнесмена заочно арестовали в Москве. Об этом стало известно 17 января.

«В отношении Таймасова избран арест на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ. Он объявлен в международный розыск», — цитирует сообщение пресс-службы Мещанского суда Москвы ТАСС.

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