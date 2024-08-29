Инвалид попросил не портить жизнь издевавшимся над ним подросткам на Кубани

Инцидент произошел в станице Скобелевской Гулькевичского района. Там группа подростков издевалась над инвалидом-колясочником. Соответствующее видео разлетелось в соцсетях по всей стране.

Пострадавший от издевательств подростков Александр Васильев переехал из Армавира в станицу Скобелевскую в ноябре прошлого года. По словам мужчины, ехал за спокойной сельской жизнью, но надежды не оправдались. Случай, который с ним произошел, вспоминает с горечью.

«Я вышел погулять совсем рядом с домом, там они сцепились, и вот так получилось. Я не хочу портить этим детям жизнь. Просто указать на воспитание, чтобы побеседовали с ними, сказали, что так делать нельзя. Портить жизнь я им не хочу», — говорит пострадавший Александр Васильев.

На видео, которое распространили многие новостные паблики страны, группа подростков из станицы Скобелевской издевается над человеком с ограниченными возможностями здоровья. Дети обливают его водой, а после сталкивают с коляски. Происходящее они снимали на мобильный телефон.

По словам местных жителей, дети часто гуляли в центре станицы на спортивной площадке около клуба. Инцидент с Александром Васильевым произошел недалеко от этого места.

Также станица «прославилась» в соцсетях еще одним скандальным видео. На нем другие дети глумятся над пожилой слабослышащей женщиной.

Таисии Калашниковой 81 год. У нее серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых она не смогла встретится с журналистами. Но на связь вышла ее родственница Зинаида Прокопенко. По ее словам, издевательства над пенсионеркой продолжаются все лето, а рассказывать о них она начала только недавно.

«Они то сливу сорвут и кинут в нее, то косточкой плюнут в лицо. Это ненормально. То телефон под юбку засунут», — делится сноха пострадавшей Зинаида Прокопенко.

Местные жители считают, что авторы обоих видео могут быть из одной компании. Установили личности пяти участников издевательств над Александром Васильевым. Это приемные дети из двух семей.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается следственный комитет. Ситуацию под контроль взяла и муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних, там тоже проводят проверку.

Также полицейские уже установили личности подростков со второго видео, где издевались над пожилой женщиной. Оказалось, что четверо участников травли пенсионерки состоят на психиатрическом учете. Психолог прокомментировала, почему дети могут проявлять такую агрессию.

«В первую очередь, это психологическое состояние самого человека. Когда дети недостаточно уверены в себе, за счет издевательств над более слабыми они стараются ощутить чувство значимости, уверенности, что у них есть силы. Дети часто подвержены влиянию более значимых лидеров. В данном случае их лидер показывал пример, что так делать можно», — объясняет психолог Иванна Булгакова.

Какие меры примут в отношении подростков, станет известно по окончании следственных мероприятий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу детей, издевавшихся над инвалидом на Кубани.