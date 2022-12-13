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Интернет-мошенники активизировались в преддверии Нового года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/internet-moshenniki-aktivizirovalis-v-preddverii-novogo-goda-v-rossii
Интернет-мошенники активизировались в преддверии Нового года
Фото unsplash.com

В России зафиксировали случаи мошенничества на маркетплейсах при покупке новогодних подарков.

В ряде случаев покупатели попадали на поддельный сайт при попытке оформить заказ и переводили деньги мошенникам. Кроме таких схем участились случаи мошенничества при продаже домашних животных, бытовой техники, часов и санкционного алкоголя.

По словам юриста Ивана Соловьева, перед Новым годом мошенники ведут более активную деятельность. Однако, обмана можно избежать, если быть внимательным и тщательно проверять сайты продавцов.

«Кроме того, надо иметь в виду, что продавец, предложивший продолжить общение в любом из мессенджеров, на 99% — мошенник», — цитирует юриста RT.

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