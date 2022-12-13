Интернет-мошенники активизировались в преддверии Нового года
Общество
13.12.2022 07:18
В России зафиксировали случаи мошенничества на маркетплейсах при покупке новогодних подарков.
В ряде случаев покупатели попадали на поддельный сайт при попытке оформить заказ и переводили деньги мошенникам. Кроме таких схем участились случаи мошенничества при продаже домашних животных, бытовой техники, часов и санкционного алкоголя.
По словам юриста Ивана Соловьева, перед Новым годом мошенники ведут более активную деятельность. Однако, обмана можно избежать, если быть внимательным и тщательно проверять сайты продавцов.
«Кроме того, надо иметь в виду, что продавец, предложивший продолжить общение в любом из мессенджеров, на 99% — мошенник», — цитирует юриста RT.
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