Интерес к IT-специальностям в вузах Кубани вырос в полтора раза

В КубГТУ количество заявлений увеличилось до 17,3 тыс., а в КубГУ — до 13 тыс. в сравнении с прошлым годом.

Как сообщили в пресс-службе КубГТУ, приток поступающих на IT-специальности увеличивается на 15-20% каждый год. Самую высокую конкуренцию зафиксировали по ключевым специальностям, среди которых информатика и вычислительная техника — 46 заявлений на место, прикладная информатика — 41, программная инженерия — 39, компьютерная безопасность — 38.

Всего на IT-специальности в 2025 году в КубГТУ зачислили 812 студентов, что на 147 больше в сравнении с прошлогодним показателем. Каждый третий абитуриент университета выбирает информационные технологии.

В пресс-службе КубГУ отметили, что количество по программам бакалавриата достигло 13 тыс. вместо прошлогодних 10,2 тыс.

Самыми популярными направлениями стали математика и компьютерные науки — 1 тыс. 453 заявления на 100 мест, информационные системы и технологии — 2 тыс. 914 заявлений на 107 мест, прикладная информатика — 2 тыс. 394 заявления на 88 мест.

Количество заявлений на одно место увеличилось до 21 в сравнении с 2024 годом, когда их было 14-28. На бюджетные места зачислили 363 человека, что на 160 меньше в сравнении с прошлым годом, сообщает «Ъ-Кубань».

