Интерактивный музей «Поезд Победы» 2 апреля прибудет в Анапу

Передвижная выставка-музей, посвященная событиям Великой Отечественной войны, прибудет на железнодорожный вокзал Анапы.

Посетить «Поезд Победы» жители и гости города смогут 2 апреля с 10:00 до 18:30. Для этого необходимо оформить бесплатный билет на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация начнется за три дня до прибытия поезда, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

«Поезд Победы» — уникальный передвижной музей о Великой Отечественной войне и первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся железнодорожном составе. Десять тематических вагонов рассказывают о разных периодах Великой Отечественной войны. Выставочную экспозицию дополняет мультимедийное сопровождение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийск интерактивный музей «Поезд Победы» прибудет 31 марта. Экспозиция будет работать в течение двух дней — 31 марта и 1 апреля с 10:00 до 19:00. Регистрация на посещение откроется примерно за сутки до прибытия поезда.

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