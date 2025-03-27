В Новороссийск 31 марта прибудет интерактивный музей «Поезд Победы»

Передвижная выставка-музей «Поезд Победы» остановится на железнодорожном вокзале Новороссийска.

Экспозиция будет работать в течение двух дней — 31 марта и 1 апреля с 10:00 до 19:00. Посетители выставки смогут увидеть 10 тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельным периодам Великой Отечественной войны.

Получить билет на посещение экспозиции можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация открывается примерно за сутки до прибытия поезда, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2024 году музей «Поезд Победы» прибыл в Новороссийск 17 марта. В музее 155 полноразмерных скульптур. Некоторые из них изображают и реальных исторических деятелей, например, ученую Зинаиду Ермольеву. Она разработала первый советский пенициллин, тем самым спасла жизни многих бойцов на фронте. Кроме того, мизансцена дополнена атрибутами лаборатории. Проект запустили в октябре 2020 года в Москве. Состав проделал путь в 110 тыс. км по территории России и Беларуси. Экспозицию увидели жители почти 200 городов.

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