Интерактивный музей «Поезд Победы» 14 марта прибудет в Краснодар

«Поезд Победы» прибудет на ж/д вокзал Краснодар-1. Экспозиция будет доступна для жителей краевой столицы 14-16 марта с 11:00 до 17:20.

Чтобы получить пригласительный билет в интерактивный музей, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Это можно сделать с 13 марта, именной билет пришлют на электронную почту. Дети в возрасте от 6 до 11 лет могут посещать экскурсию только при сопровождении взрослых.

«Поезд Победы» — масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Интерактивная выставка впервые отправилась в путь в октябре 2020 года. Для экспозиции собрали 150 реалистичных фигур и около 4 тыс. предметов реквизита.

В 10 вагонах передвижного музея отобразили различные события времен Великой Отечественной войны. Например, оборона Брестской крепости, будни врачей на фронте, ужасы концлагерей, военные трибуналы.

Для посетителей выставки предусмотрели все необходимые меры безопасности, в том числе по оказанию медицинской помощи. Сопровождать экскурсионные группы будут «Волонтеры Победы» и волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Поезд Победы» посетит пять городов Краснодарского края. Он уже побывал в Туапсе, Армавире и Кропоткине. После Краснодара интерактивный музей прибудет 17-18 марта в Новороссийск.