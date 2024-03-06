«Поезд Победы» посетит пять городов Краснодарского края

«Поезд Победы» посетит Туапсе, Армавир, Кропоткин, Краснодар и Новороссийск.

В Туапсе «Поезд Победы» будет с 8 по 9 марта, 10 и 11 марта остановится в Армавире, 12 и 13 марта — в Кропоткине. С 14 по 16 марта поезд сделает остановку в Краснодаре, 17 и 18 марта увидеть первую в мире иммерсивную инсталляцию в движущемся составе смогут жители Новороссийска.

«Поезд Победы» — масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект действует с октября 2020 года. В 2021 году поезд дополнили вагоном, посвященном подвигу защитников Брестской крепости. В прошлом году добавился вагон о военных трибуналах.

«Это уникальный проект, направленный на усиление работы по патриотическому воспитанию молодежи, которая ведется по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Выставка не только рассказывает о событиях Великой Отечественной войны, но и воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. Каждому необходимо посетить экспозицию, чтобы прочувствовать, какой ценой нам досталась Великая Победа», — сказал вице-губернатор Кубани Александр Топалов.

В передвижном музее представлены эпизоды от первых месяцев войны до экспозиций концлагерей, медблока, военного штаба и выставки о победе. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных мультимедийных технологий. В поезде установлены 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов и 140 мультимедиа поверхностей.

В настоящее время музей работает на территории федеральной территории «Сириус». Станция Имеретинский курорт стала 311 остановкой «Поезда Победы» на его пути в 165 тыс. км. За четыре года путешествия «Поезд Победы» посетили свыше 875 тыс. человек.

Посетить «Поезд Победы» можно бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться и получить электронный билет на конкретные дату и время. О старте регистрации можно узнать в Telegram-канале проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Поезд Победы» прибыл в Сириус 25 февраля.