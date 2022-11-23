Инструкторы Кубанского казачьего войска подготавливают добровольцев перед отправкой на фронт

Видео канала «Кубань 24»

В учебном центре опытные инструкторы проводят для новичков практикум по тактической, огневой, разведывательной, инженерной и военно-медицинской подготовке.

Кубанское казачье войско опубликовало в сети ролик с фрагментами занятий по подготовке добровольцев. К примеру, их обучают военной топографии и управлению боевой техникой. Также на полигоне моделируются ситуации, максимально приближенные к боевым. Скорость, выносливость, меткость — качества, от которых во время боевых действий зависит жизнь.

В тренировках задействована не только наземная техника, но и летательные аппараты. Поскольку враги часто используют дроны, нужно уметь им противостоять, а также применять их в собственных целях.

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