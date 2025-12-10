Инсталляция с везущим елку в самолете Дедом Морозом появилась в аэропорту Сочи

Международный аэропорт Сочи готовится к Новому году — в воздушной гавани установили праздничные украшения.

Так в зоне предполетного досмотра, в секторе B2, появилась 25-метровая инсталляция, где Дед Мороз, летящий на самолете, везет елку. К самолету также прикреплены подарки и полумесяц со звездами. Кроме Деда Мороза-пилота в зоне досмотра разместили гирлянды. Их длина — 65 м.

В секторе C2 установили объемный фотостенд с достопримечательностями Красной Поляны. Все декорации выполнены из картона.

«На создание экологичных декораций потребовалось порядка 100 кг картона. Фигуры будут переработаны после использования», — сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Читайте также: главную новогоднюю елку устанавливают в Сочи.

Подпишись, здесь всегда интересно.