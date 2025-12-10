Главную новогоднюю елку устанавливают в Сочи

В Сочи начались работы по установке главной новогодней елки курорта на площади Флага.

Рабочие почти завершили монтаж основной конструкции. Главным украшением новогодней елки курорта станут узоры с свето-динамическим эффектом.

В целом в курортном городе планируется установить около 15 новогодних деревьев. Завершение украшения города к празднику ожидается к началу следующей недели.

Как писал интернет портал «Кубань 24», 6 декабря новогоднюю елку начали устанавливать на Главной городской площади в Краснодаре. Новогоднюю 22-метровую искусственную елку краевой столицы украсят игрушками в виде избушек, щелкунчиков, снеговиков, а также шарами и снежинками. Планируется, что елка будет готова к 15 декабря.

