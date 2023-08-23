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Инспекторы ДПС сопроводили через пробку машину с роженицей в роддом в Туапсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/inspektory-dps-soprovodili-cherez-probku-mashinu-s-rozhenitsej-v-roddom-v-tuapse
Инспекторы ДПС сопроводили через пробку машину с роженицей в роддом в Туапсе
Фото tuapsevesti.ru

Днем 22 августа к экипажу ДПС, дежурящему на улице Сочинской, обратился водитель.

Мужчина сообщил о том, что в машине находится супруга, у которой начались роды. Старший лейтенант полиции Игорь Макаров и лейтенант полиции Артур Махонин сопроводили машину в роддом через автомобильный затор.

По словам родственников, через 20 минут после того, как женщину привезли в родильное отделение, на свет появился мальчик. Если бы не помощь полицейских, роды пришлось бы принимать в машине, пишет газета «Туапсинские вести».

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