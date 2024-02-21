Иностранца будут судить за убийство девушки 9 лет назад в пригороде Краснодара

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мигранта об убийстве 28-летней местной жительницы, которое произошло 12 декабря 2014 года.

По данным следствия, вечером 22-летний житель Узбекистана подвозил на машине 28-летнюю девушку домой в СТ «Горизонт» в станице Елизаветинской. В машине молодые люди поссорились на бытовой почве. Мужчина начал выгонять девушку из машины, после чего ссора продолжилась на улице. Злоумышленник схватил камень и ударил им девушку по голове. От полученной травмы пострадавшая умерла на месте. Ее тело через 9 дней нашли прохожие. Злоумышленник скрылся и уехал из страны.

Личность подозреваемого установили в апреле прошлого года. В октябре мигранта задержали в Динском районе и доставили к следователю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обвиняемый полностью признал вину и сознался в убийстве, после чего его поместили под стражу. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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