Иностранные компании стали чаще отказываться от работы с российскими моряками

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О том, что иностранные компании стали все чаще отказываться от услуг российских и набирать экипажи для судов из моряков из Грузии и Польши, сообщили представители морской отрасли.

Представители мореходной отрасли сообщают, что карантинные ограничения из-за коронавируса сняли, но появилась проблема с получением виз и международным авиасообщением.

По словам старшего помощника капитана Александра Орешкина, работающего от компании Columbia Shipmanagement, это самая сложная ситуация для моряков из Новороссийска за 16 лет его работы. Он отметил, что моряки ждали с нетерпением, когда откроют границы, а затем выяснилось, что «многие судовладельческие компании отказываются от российских моряков».

«Например, то судно, на котором я работал, уже не берет россиян на борт. Сейчас наша крюинговая компания подыскала мне место у другого судовладельца. Помимо грузинских моряков, места россиян занимают еще и поляки», — рассказа помощник капитана.

Инспектор Международной федерации транспортников ITF в Грузии Мераб Чиджавадзе заявил о том, что грузинские моряки стали более востребованными у иностранных морских перевозчиков. Из-за проблемы с выдачей виз крюинговые компании вынуждены усложнять логистику, поэтому работать с российскими моряками становится невыгодно.

Ранее по инициативе РПСМ в Еврокомиссию и Европарламент отправили предложение предоставить российским морякам право беспрепятственно получать шенгенские визы для нормальной организации смены экипажей в европейских портах, пишет «Новороссийский рабочий».

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