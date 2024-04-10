Иностранец ранил себя из-за неразделенной любви на остановке в Краснодаре

Инцидент произошел 10 апреля на одной из остановок общественного транспорта на улице Мачуги в микрорайоне Гидростроителей.

По предварительным данным, 39-летний гражданин Таджикистана, находясь на остановке общественного транспорта на улице Мачуги, острым предметом повредил вены на обеих руках, в результате чего к него открылось кровотечение.

«Мужчина жив, ему оказана первичная помощь. На месте работают сотрудники полиции. Иностранец по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Предварительно, с его слов, причиной такого поступка стала неразделенная любовь к девушке. В настоящее время рассматривается вопрос о передаче пострадавшего медикам», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту произошедшего в полиции проводят проверку, по окончании которой примут законное процессуальное решение.

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