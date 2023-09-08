Иностранец без документов прятался под фурой от пограничников в Туапсе

Попытку незаконно перейти госграницу 7 сентября пресекли сотрудник ФСБ России совместно с пограничниками и сотрудниками управления ведомственной охраны Минтранса России.

По данным Минтранса, в Туапсе стрелки дежурной смены команды «Туапсинская» перед обходом охраняемого участка получили оперативную информацию о том, что на территории может находиться нарушитель государственной границы. Информация подтвердилась, охранники нашли под днищем прицепа грузовика иностранца без документов, пытавшегося незаконно проникнуть на территорию РФ.

Нарушителя задержали и передали в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России».

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