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Иностранец без документов прятался под фурой от пограничников в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inostranets-bez-dokumentov-pryatalsya-pod-furoj-ot-pogranichnikov-v-tuapse
Иностранец без документов прятался под фурой от пограничников в Туапсе
Фото УВО Минтранса России

Попытку незаконно перейти госграницу 7 сентября пресекли сотрудник ФСБ России совместно с пограничниками и сотрудниками управления ведомственной охраны Минтранса России.

По данным Минтранса, в Туапсе стрелки дежурной смены команды «Туапсинская» перед обходом охраняемого участка получили оперативную информацию о том, что на территории может находиться нарушитель государственной границы. Информация подтвердилась, охранники нашли под днищем прицепа грузовика иностранца без документов, пытавшегося незаконно проникнуть на территорию РФ.

Нарушителя задержали и передали в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России».

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