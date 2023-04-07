Иномарку с грудой музейного оружия остановили на одной из улиц Сочи

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, находясь на маршруте патрулирования, на одной из улиц курорта для проверки документов остановили Mercedes.

За рулем иномарки находился 45-летний житель Сочи. В салоне легковушки полицейские обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием.

«По предварительным данным, предметы являются музейными экспонатами. Мужчина перевозил их из краснодарского музея в Сочи для использования в праздничных мероприятиях», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего в полиции проводится проверка.

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