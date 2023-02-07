Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Иномарку разорвало на две части после удара о столб под Абинском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarku-razorvalo-na-dve-chasti-posle-udara-o-stolb-pod-abinskom
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло 7 февраля в 9:15 на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

Видеозапись с места аварии выложили в соцсети очевидцы. На кадрах виден разорванный пополам автомобиль, заднюю часть которого буквально расплющило о фонарный столб. В нескольких метрах от него находилась передняя часть машины.

По предварительным данным, 27-летний мужчина за рулем Mitsubishi Lancer не учел погодные условия и превысил скорость. Он не справился с управлением, и машину занесло. Иномарка вылетела с дороги и врезалась в фонарный столб.

«В результате ДТП травмы получила 24-летняя пассажирка. Девушку доставили в больницу, после осмотра ей назначили амбулаторное лечение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: семь человек доставили в больницу после лобового ДТП на скользкой трассе в Усть-Лабинском районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Более 280 человек погибли при сильнейших землетрясениях в Турции
Более 280 человек погибли при сильнейших землетрясениях в Турции
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
На городских парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов
На городских парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под Новороссийском из-за непогоды остановилось движение на перевале Волчьи ворота
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Водитель иномарки умер за рулем и врезался в дорожный знак в Краснодаре
  5. Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях