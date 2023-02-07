Иномарку разорвало на две части после удара о столб под Абинском
ДТП произошло 7 февраля в 9:15 на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский.
Видеозапись с места аварии выложили в соцсети очевидцы. На кадрах виден разорванный пополам автомобиль, заднюю часть которого буквально расплющило о фонарный столб. В нескольких метрах от него находилась передняя часть машины.
По предварительным данным, 27-летний мужчина за рулем Mitsubishi Lancer не учел погодные условия и превысил скорость. Он не справился с управлением, и машину занесло. Иномарка вылетела с дороги и врезалась в фонарный столб.
«В результате ДТП травмы получила 24-летняя пассажирка. Девушку доставили в больницу, после осмотра ей назначили амбулаторное лечение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
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