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Иномарка врезалась в опору ЛЭП в Новороссийске, пострадал шестилетний мальчик

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarke-vrezalas-v-oporu-lep-v-novorossijske-postradal-shestiletnij-malchik
Иномарка врезалась в опору ЛЭП в Новороссийске, пострадал шестилетний мальчик
Фото t.me/gibdd_nvrsk

ДТП, в котором получил травмы ребенок, произошло 20 января около 8:50 на улице Центральной в поселке Цемдолина.

По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем Toyota не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП.

В результате аварии пострадал 6-летний пассажир иномарки. Мальчик находился на переднем пассажирском сиденье в удерживающем устройстве, не соответствующем его росту и весу. Ребенка госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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