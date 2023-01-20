Иномарка врезалась в опору ЛЭП в Новороссийске, пострадал шестилетний мальчик
Происшествия
20.01.2023 14:37
ДТП, в котором получил травмы ребенок, произошло 20 января около 8:50 на улице Центральной в поселке Цемдолина.
По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем Toyota не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП.
В результате аварии пострадал 6-летний пассажир иномарки. Мальчик находился на переднем пассажирском сиденье в удерживающем устройстве, не соответствующем его росту и весу. Ребенка госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.
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