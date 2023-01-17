Иномарка загорелась посреди дороги в Усть-Лабинске
Возгорание автомобиля произошло 17 января в 7:40 на пересечении улиц Свердлова и Комсомольской.
Девушка ехала по дороге на своем автомобиле Renault Logan и услышала хлопок в моторном отсеке. После этого иномарка загорелась. Девушка остановила машину и выбежала из нее.
На место происшествия прибыли два отделения городской пожарной части. В результате пожара моторный отсек и передние сиденья выгорели полностью. Предварительно, автомобиль загорелся из-за неисправности газового оборудования, пишет газета «Сельская новь».
Очевидцы сообщили в соцсетях, что в момент возгорания в автомобиле девушка находилась с ребенком.
Читайте также: в центре Краснодара посреди дороги загорелся автомобиль. Сообщение о возгорании автомобиля на пересечении улиц Северной и Садовой поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС 12 января в 9:53.
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