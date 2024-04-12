Иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево в Горячем Ключе

ДТП, в котором пострадали два человека, произошло 11 апреля около 9:00 в районе 1399 км трассы М-4 ДОН.

По предварительным данным, 32-летний водитель Chevrolet Lanos превысил скорость и вылетел на встречную полосу. После автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии водитель и его 45-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали. В отношении водителя составлен административный материал за повторное управление автомобилем без водительского удостоверения, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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