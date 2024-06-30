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Иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево на Кубани, водитель погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-vyletela-s-dorogi-i-vrezalas-v-derevo-na-kubani-voditel-pogib
Иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево на Кубани, водитель погиб
Фото t.me/gibdd123region

Смертельное ДТП произошло 30 июня около 10:00 на дороге Батуринская — Новое Село.

По предварительным данным, 25-летняя женщина за рулем Kia Ceed не выдержала безопасную скорость движения и съехала с дороги. Затем иномарка опрокинулась и протаранила дерево.

От полученных травм женщина скончалась на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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