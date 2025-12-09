Иномарка врезалась в «семерку» на трассе под Армавиром, пострадали 3 человека
Авария произошла 8 декабря в 18:50 на подъезде к Майкопу на 2 км трассы Р-217 «Кавказ».
По предварительным данным, 43-летний водитель Chery выехал на встречную полосу в месте, где это разрешено. Там иномарка столкнулась с ВАЗ-2107.
В результате аварии пострадали оба водителя, им назначено лечение. Также травмы получил пассажир, ему оказали разовую медицинскую помощь, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
По сообщению Армавирского отряда «Кубань-СПАС», пострадавшие были зажаты в поврежденных машинах. Спасатели деблокировали их при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали медикам.
Читайте также: поезд Адлер — Санкт-Петербург въехал в машину на переезде в Ростовской области.