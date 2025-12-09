Logo
Иномарка врезалась в «семерку» на трассе под Армавиром, пострадали 3 человека

Происшествия
Иномарка врезалась в «семерку» на трассе под Армавиром, пострадали 3 человека
Фото t.me/kubanspas

Авария произошла 8 декабря в 18:50 на подъезде к Майкопу на 2 км трассы Р-217 «Кавказ».

По предварительным данным, 43-летний водитель Chery выехал на встречную полосу в месте, где это разрешено. Там иномарка столкнулась с ВАЗ-2107.

В результате аварии пострадали оба водителя, им назначено лечение. Также травмы получил пассажир, ему оказали разовую медицинскую помощь, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По сообщению Армавирского отряда «Кубань-СПАС», пострадавшие были зажаты в поврежденных машинах. Спасатели деблокировали их при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали медикам.

Читайте также: поезд Адлер — Санкт-Петербург въехал в машину на переезде в Ростовской области.

