Иномарка врезалась в «семерку» на трассе под Армавиром, пострадали 3 человека

Авария произошла 8 декабря в 18:50 на подъезде к Майкопу на 2 км трассы Р-217 «Кавказ».

По предварительным данным, 43-летний водитель Chery выехал на встречную полосу в месте, где это разрешено. Там иномарка столкнулась с ВАЗ-2107.

В результате аварии пострадали оба водителя, им назначено лечение. Также травмы получил пассажир, ему оказали разовую медицинскую помощь, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По сообщению Армавирского отряда «Кубань-СПАС», пострадавшие были зажаты в поврежденных машинах. Спасатели деблокировали их при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали медикам.

