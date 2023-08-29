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Иномарка влетела в пробку под Краснодаром, по принципу домино зацепив две легковушки и грузовик

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-vletela-v-probku-pod-krasnodarom-po-printsipu-domino-zatsepiv-dve-legkovushki-i-gruzovik
Иномарка влетела в пробку под Краснодаром, по принципу домино зацепив две легковушки и грузовик
Фото t.me/chp_krd

Массовое ДТП произошло днем 29 августа около хутора Ленина.

По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Mercedes ехал по трассе Краснодар — Кропоткин в сторону краевой столицы. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Peugeot. Тот въехал в автомобиль Mazda, а последний врезался в грузовик.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mazda, ему оказывается медицинская помощь. По данному факту проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВМД Краснодара.

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