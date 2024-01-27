Иномарка в результате ДТП опрокинулась в Краснодаре, пострадал водитель

Авария произошла днем 27 января на пересечении улиц Герцена и Атарбекова.

На видео с места происшествия видна опрокинувшаяся машина, а также автомобиль полиции.

«По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем Mercedes, двигался по улице Атарбекова со стороны улицы имени Тургенева при повороте на улицу Герцена не справился с управлением. Он столкнулся с с пятью автомобилями Jaecoo, Geely, Kia и Toyota. В результате ДТП автомобиль Mercedes опрокинулся. Пострадал виновник аварии. Его доставили в медучреждение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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