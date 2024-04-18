Иномарка улетела в обрыв на горной дороге в Сочи

Инцидент произошел 18 апреля в селе Пластунка на улице Джапаридзе.

Девушка стояла на балконе своей квартиры и увидела, как автомобиль на большой скорости несколько раз перевернулся и улетел в обрыв. Она сообщила об этом диспетчеру на номер «112».

Вскоре на место прибыли спасатели. Они нашли водителя рядом с машиной в 50 метрах от дороги. При падении с высоты 22-летний водитель иномарки получил порезы и ссадины.

Пострадавшему парню оказали первую помощь. Его вынесли из леса на носилках и передали медикам службы скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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