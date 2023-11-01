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Иномарка улетела в канал в Славянском районе, водителю помогли спасатели

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-uletela-v-kanal-v-slavyanskom-rajone-voditelyu-pomogli-spasateli
Иномарка улетела в канал в Славянском районе, водителю помогли спасатели
Фото t.me/kubanspas

Авария произошла утром 31 октября на трассе Бараниковский — Анастасиевская.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с дороги в канал.

Когда на место прибыли спасатели, мужчина лежал недалеко автомобиля на обочине. Он был в шоке и получил серьезные травмы. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали врачам на носилках, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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